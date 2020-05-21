Душанбе, 21 мая 2020, 10:58 — REGNUM Таджикистан передал строительные материалы жителям Узбекистана, пострадавшим в результате разрушения дамбы Сардобинского водохранилища, сообщили в пресс-службе председателя Согдийской области.
Правительство Таджикистана направило 51 вагон гуманитарной помощи. Жители Узбекистана получили цемент, шифер, краску, гвозди и другие необходимые принадлежности. Материальная помощь будет направлена на ликвидацию последствий аварии.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время телефонного разговора с узбекистанским лидером Шавкато Мирзиёевым выразил соболезнование в связи с разрушением дамбы Сардобинского водохранилища.
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