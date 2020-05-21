Анкара, , 10:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции осудили террористические атаки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигере, об этом 21 мая сообщается в заявлении ведомства.

«Мы осуждаем этот отвратительный террористический акт. Мы надеемся на милость Аллаха к мученикам и желаем скорейшего выздоровления раненым», — отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

Напомним, ранее 20 мая боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на военный пост в регионе Диффа, в результате чего 12 военных погибли. Террористы потеряли семерых человек.

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