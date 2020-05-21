Оха, Сахалинская область, , 10:59 — REGNUM Мэр сахалинской Охи Сергей Гусев в ответ на исковое заявление губернатора области о досрочном прекращении его полномочий заявил, что будет сражаться за кресло главы администрации столицы сахалинских нефтяников «до последнего патрона».

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Сергей Гусев провёл прямой эфир на своей странице в Instagram, в котором все претензии губернатора Валерия Лимаренко назвал необоснованными.

В частности, он признал, что проблема расселения ветхих и аварийных домов в районе существует, но денег, которые должны были прийти на эти цели, 17,6 млрд рублей, он не видел.

«В данный момент строительство домов в Охе не ведётся, поскольку нет финансирования. В ближайшее время должно начаться строительство только одного 46-квартирного дома, но и по нему денег хватает только на аванс подрядчику», — сказал Сергей Гусев.

Прокомментировал Гусев и информацию о якобы утаенном им имуществе и деньгах на банковских счетах. По его словам, у него была квартира, которую он давно продал, проверяющие сообщили об этом в правительство области. Гусев также сообщил, что у него никогда не было больших накоплений.

Сергей Гусев заявил, что его выбрал народ и уходить он не намерен.

«Я не могу уйти в отставку, для меня это значит предать свою команду, своих избирателей. Извините, я буду бороться до конца, как говорится, до последнего патрона», — сказал Сергей Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко выразил недоверие мэру Охи Сергею Гусеву и направил в суд исковое заявление о досрочном прекращении его полномочий. По словам главы региона, он получает множество жалоб от жителей района, в том числе и по поводу срыва программы переселения из аварийного жилья, ухудшения экологии. Ранее Сергея Гусева дважды задерживали охотинспекторы за незаконную охоту на пернатых.