Пекин, , 10:10 — REGNUM Заявления госсекретаря США Майка Помпео о правах человека в Гонконге вызвали крайнее недовольство и решительный протест со стороны властей КНР. Об этом говорится в заявлении, которое распространил 21 мая комиссариат китайского МИД в этом специальном административном районе.

Решительный протест вызвали очередные обвинения таких политиков США, как госсекретарь Помпео и сенатор-республиканец Марк Рубио, в адрес центрального правительства КНР и администрации Гонконга. Их слова, не содержащие каких-либо рациональных доводов, «усиливают давление» и оправдывают противозаконные действия радикалов, выступающих против КНР, уточняется в заявлении.

В МИД подчеркнули, что любые американские законодательные акты, касающиеся «прав человека и демократии в Гонконге», являются вмешательством во внутренние дела КНР. Китайское правительство категорически против таких вмешательств, имеющих любые предлоги.

Власти США, заявлял 17 мая Помпео, намерены отвечать на решения китайских властей, нарушающих автономию и свободы Гонконга. Как сообщало ИА REGNUM, он призвал Пекин не вмешиваться в работу на гонконгской территории американских СМИ.

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