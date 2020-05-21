Москва, , 09:51 — REGNUM Американские СМИ делают вид, что обнародованные записи переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и американского политика Джо Байдена не содержат ничего нового. Об этом 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал политолог Владимир Корнилов.

«Итак, некоторые англоязычные СМИ с подачи сына Трампа спустя пару суток всё-таки вынуждены были обратить внимание на «плёнки Байдена». Но, в отличие от записей «идеального разговора» Трампа с Зеленским, которые они разбирали по каждой фразе, сейчас они стараются вообще не углубляться в содержание, — полагает Корнилов. — Вот пример Блумберга. Пишут: мол, ничего нового. Всем известно, что США требовали увольнения генпрокурора Шокина, так как «по общему мнению, он был коррумпирован». Блумберг при этом скромненько опускает тот факт, что на этих «плёнках» Порошенко подчеркивает, что Шокин не нарушал закона, и Байден с этим соглашается! Ну, зачем такие подробности для чувствительного электората Байдена, в самом деле?»

А большинство американских СМИ этого скандала, как подчеркнул Корнилов, так и «не заметило».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него начала спецоперацию «пятая колонна Кремля», которая хочет лишить Украину поддержки двух крупнейших политических партий США.