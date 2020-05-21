Париж, , 09:50 — REGNUM Восемнадцатый саммит франкоязычных стран (Франкофония), первоначально запланированный на декабрь, перенесен на 2021 год из-за пандемии, сообщает Le Figaro.

Известно, что саммит должен был собрать глав государств франкоязычных стран 12 и 13 декабря 2020 года в Тунисе.

Новая дата проведения саммита будет определена властями Туниса и Международной организацией сотрудничества франкоязычных стран (OIF) и сообщена в ближайшее время.

«Из-за кризиса в области здравоохранения, который сегодня затрагивает весь мир, и из-за многочисленных неопределенностей, возникающих в связи с ним, президент Туниса предлагает провести саммит на острове Джерба в Тунисе в 2021 году», — говорится в заявлении Международной организации франкоязычных стран.

Напомним, в Международную организацию сотрудничества франкоязычных стран входят 54 государства-члена, семь ассоциированных членов и 27 наблюдателя.