Тбилиси, , 09:50 — REGNUM Инвестиций из США в экономику Грузии станет больше, если отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта». Такое заявление 20 мая сделал один лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Оппозиционер прокомментировал заявление, сделанное в тот день американским послом в Грузии Келли Дегнан. Она похвалила грузинского президента Саломе Зурабишвили за помилование оппозиционных политиков, находящихся в тюрьме за уголовные преступления. Также дипломат отметила, поступление инвестиций из США зависит от того, насколько независимой и справедливой будет судебная система в Грузии.

«Для нас, все эти месседжи определенно означают то, что на выборах осенью нам нужно отправить домой «Грузинскую мечту», которая уже запуталась в собственной политике и своей лжи <…> Освободимся от «Грузинской мечты» мирно и политически, и поведем страну вперед, чтобы в Грузию поступало больше американских инвестиций», — сказал Бакрадзе журналистам.

Напомним, 15 мая Зурабишвили объявила о помиловании бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и экс-мэра Тбилиси Гиги Угулавы.

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