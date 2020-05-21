Москва, , 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».

Автор идеи сенатор Ирина Руковишникова полагает, что пришло время определить «правила игры», сообщают РИА Новости.

Она обратила внимание на то, что в связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в законодательстве не прописаны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в законодательстве РФ также отсутствует определение введенного в России режима повышенной готовности.