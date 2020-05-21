Вашингтон, 21 мая 2020, 08:38 — REGNUM Вашингтон намерен помочь Сербии в «борьбе с дезинформацией» в СМИ. На эти цели Госдепартамент США планирует выделить до $220 тыс.
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Эти средства, как следует из документации гранта, на которую ссылается RT, будут направлены на поддержку программы подготовки специалистов в сфере СМИ в Сербии с целью «укрепления потенциала сербской журналистики и обеспечения свободного потока точных данных для информирования сербских граждан».
Также в рамках программы запланированы курсы по управлению новостными ресурсами, изучению вопросов «свободы СМИ» и роли свободной прессы в «демократическом обществе».
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Размер гранта для проектов, прошедших отбор, может варьироваться от $5 тыс. до $20 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Государственный департамент США направил $300 тыс. на курсы «повышения профессиональных стандартов журналистики» в Черногории. Отмечается, что американское посольство намерено поддержать проекты, которые направлены на «укрепление свободы СМИ». Размер грантов составит от $30 тыс. до $70 тыс.
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