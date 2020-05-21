Москва, 21 мая 2020, 07:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский за год у власти доказал несостоятельность украинской государственности, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, загадкой здесь остается украинский народ, который все это допускает на своей территории и с собой. Но с другой же стороны, отмечает Михеев, отгадка кроется в том, что украинский народ как таковой является искусственной конструкцией. Поэтому вымороченный отсутствием реальных смыслов народ не понимает, кто он такой и для чего он.
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