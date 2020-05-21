Москва, , 07:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский за год у власти доказал несостоятельность украинской государственности, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Год Зеленского… для меня стал подтверждением диагноза несостоятельности украинской государственности. Вот эти кривлянья — это в самом худшем смысле слова выражение хуторянства и непонимания того, что такое государство, а каким оно должно быть, а какие национальные интересы и так далее», — заявил Михеев.

По его словам, загадкой здесь остается украинский народ, который все это допускает на своей территории и с собой. Но с другой же стороны, отмечает Михеев, отгадка кроется в том, что украинский народ как таковой является искусственной конструкцией. Поэтому вымороченный отсутствием реальных смыслов народ не понимает, кто он такой и для чего он.

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