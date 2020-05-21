Порт-о-Пренс, , 06:57 — REGNUM Власти Гаити ещё на два месяца продлили в стране действие режима чрезвычайного положения, введённого из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом президент страны Жовенель Моиз 20 мая объявил на своей странице в Twitter.

«Правительство решило продлить чрезвычайное положение в области здравоохранения на два месяца и сделать обязательным ношение маски в общественных местах под угрозой санкций», — написал президент по итогам проведённого им чрезвычайного заседания Совета министров.

В настоящее время на территории беднейшего в мире государства действует введённый в марте режим ЧП. В стране выявленооколо 600 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 22 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, иммиграционная служба США готовится депортировать по меньшей мере 100 гаитянцев, в том числе пятерых, которые утверждают, что заражены коронавирусом, обратно на Гаити.

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