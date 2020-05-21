Пекин, , 04:59 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено два новых подтвержденных случая COVID-19, из которых один — привнесенный из-за рубежа, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, новый «импортный» случай зафиксирован в провинции Гуандун на юге страны. Второй, локальный случай, — в Шанхае. Смертей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в Китае несколько обострилась ситуация с эпидемией нового коронавируса. Целый ряд кластерных случаев заражения был зафиксирован в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.