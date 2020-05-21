Пекин, , 04:17 — REGNUM Объявлены планы на третью сессию Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва и третью сессию Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва на 21 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Касательно НПКСК, сессия стартует 21 мая в 15:00 в Зале народных собраний Пекина. Председатель Национального комитета НПКСК Ван Ян выступит с докладом касательно работы Постоянного комитета Национального комитета НПКСК, который будет транслироваться онлайн China Media Group и xinhuanet.com.

После обеда делегации депутатов третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая 13-го созыва проведут встречу, где будут избраны главы и заместители глав делегаций. Депутаты обсудят черновые списки членов президиума и генерального секретаря.

Депутаты также обсудят черновой вариант повестки сессии. Вечером пройдет приготовительное заседания перед третьей сессией ВСНП 13-го созыва, где будет избран президиум и генеральный секретарь сессии, а также будет проведено голосования за проект повестки дня. Затем президиум проведет первое заседание. В 21:40 по Пекину пресс-секретарь сессии ВСНП даст пресс-конференцию по повестке предстоящей сессии, старт которой намечен на 22 мая.