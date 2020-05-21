Пекин, , 04:03 — REGNUM Высшие китайские законодатели и политические советники собираются в Пекине в рамках подготовки к открытию ежегодных сессий «Двух сезонов», сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Делегаты и депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая, высшего законодательного органа страны уже были зарегистрированы на ежегодную сессию, открытие которой намечено на 22 мая в Пекине. Приготовления к третьей сессии ВСНП 13-го созыва уже полностью завершены, сообщили в пресс-центре сессии.

Также в Пекине собрались и политические консультанты и эксперты из разных сфер жизни для участия в ежегодной, уже третьей сессии Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва. Все приготовления также закончены. Сессия стартует уже 21 мая.