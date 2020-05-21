Пекин, , 03:56 — REGNUM Национальный комитет Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), являющийся главным политическим совещательным органом Китая, откроет свою ежегодную сессию 21 мая, сообщает агентство Синьхуа.

По словам пресс-секретаря комитета Го Вэйминя, произнесенным им во время пресс-конференции в Пекине, третья сессия Национального комитета НПКСК 13-го созыва завершится 27 мая.

В рамках мер контроля и профилактики эпидемии COVID-19, в этом году сессия будет несколько короче, чем было запланировано ранее. Во время сессии, количество пленарных заседаний и заседаний рабочих групп будет сокращено, а одна из пленарных сессий будет проводиться посредством видеоконференцсвязи.

Иностранные дипломатические послы в Китае будут приглашены для наблюдения за открытием и закрытием встреч сессии, отметил Го. Целый ряд находящихся в Пекине китайских и иностранных журналистов был приглашен для освещения мероприятия в Зале Народных собраний.