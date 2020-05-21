Пекин, , 03:48 — REGNUM Объединение китайской нации в интересах обновления нации не может быть остановлено никакой силой, заявил пресс-секретарь Канцелярии по вопросам Тайваня при Госсовете КНР, передает 20 мая агентство Синьхуа.

По словам Ма Сяогуана, которые он произнес, комментируя высказывания тайваньского лидера Цай Инвэнь об отношениях по обе стороны Тайваньского пролива, независимость Тайваня идет против закономерного хода вещей и является путем в никуда.

«Мы придерживаемся основного принципа «мирного объединения» и «одной страны — двух систем», и мы намерены создать огромное пространство для мирного объединения. Однако, мы определенно не оставим ни малейшей возможности для сепаратистских действий, направленных на «независимость» в любой форме», — заявил Ма.

Напомним, что ранее Цай заявила, выступая на церемонии вступления в должность на второй четырехлетний срок своих руководящих полномочий, Тайвань не приемлет принципа «одна страна — две системы». Это сильное заявления, учитывая, что сам Тайвань признал в начале 80-х годов этот принцип, трактуя его, однако, на свой лад.

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