Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Китая вложить в «борьбу с коронавирусом» $9 трлн. Об этом глава американской дипломатии заявил на брифинге.

Помпео сказал, что вклад Китая в борьбу с коронавирусом просто ничтожен, если его сравнивать с той ценой «из-за низ заплатил мир».

«В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире», — рассказал Помпео.

Он подчеркнул, что вклад Китая должен равняться $9 трлн по подсчетам американских властей.

Также Помпео напомнил, что США уже направили $10,2 млрдна глобальные меры по реагированию на COVID-19. При этом Китай выделил только $2 млрд.