Киев, , 02:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Российская Федерация не желает обсуждать принадлежность Крыма. Об этом Зеленский заявил 20 мая на встрече с журналистами.

Зеленский рассказал, что во время саммита в «нормандском формате» в Париже он попытался поднять вопрос о статусе Крыма, но президент России Владимир Путин не стал с ним обсуждать этот вопрос.

«Я сказал Путину. Я чувствую, что Россия явно не хочет обсуждать эту проблему. Но помните, что это наша земля, это наш народ», — рассказал Зеленский.

Украинский президент отметил, что он постоянно поднимает вопрос о Крыме на переговорах с представителями Соединенных Штатов, Европейского союза и Канады.

Также Зеленский напомнил, что государственный секретарь США Майк Помпео не раз заявлял, что санкции с России не снимут до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз заявляли, что ни с кем и никогда не будут обсуждать статус Крыма.