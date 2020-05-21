Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил надежду, что ему не придется сворачивать финансовую помощь штату Мичиган из-за намерений местных властей провести почтовое голосование на выборах. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы очень скоро выясним, есть ли в этом необходимость. Но я не думаю, что это потребуется», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что проведение выборов по почте — опасное занятие. По его мнению, это будет способствовать росту фальсификаций в ходе голосования. Он также добавил, намерен посетить Мичиган и провести переговоры с губернатором штата по этому вопросу.

Ранее Трамп пригрозил приостановить финансирование штатов Мичиган и Невада из федерального бюджета, если руководство регионов не прекратит попытки организовать голосование по почте в ходе президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года. Власти штатов обосновывают свое решение мерами безопасности против распространения коронавируса нового типа.