Ашхабад, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провели для пограничников и таможенников Туркмении двухдневный семинар, посвященный мерам по недопущению проникновения коронавируса в страну. Об этом сообщает пресс-служба Туркменского МИДа.
Эксперты ВОЗ и ОБСЕ рассказали сотрудникам пограничной и таможенной служб Туркмении о международных медико-санитарных правилах и их практическом применении на пограничных контрольно-пропускных пунктах.
На открытии семинара глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила, что «проникновения коронавируса на территорию Туркмении удалось избежать благодаря своевременным мерам, предпринятым правительством страны».
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