Нью-Йорк, США, , 01:50 — REGNUM Выдвинутое Россией в Совете Безопасности ООН заявление, осуждающее морское вторжение в Венесуэлу, заблокировали США, написал на своей странице в Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 20 мая по итогам заседания в Совбезе организации.

При этом дипломат отметил, что в документе не было «никаких обвинений», а лишь декларировались общие базовые принципы.

Дмитрий Полянский. «Он (документ) был «убит» постпредством США через 9 минут после начала процедуры принятия по умолчанию… Еще остались вопросы о «конструктивности» позиции США по Венесуэле?»

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая постоянный венесуэльский представитель при ООН Самуэль Монкада направил письмо в адрес председателя Совбеза организации с просьбой провести обсуждение попытки вторжения на территорию Венесуэлы.

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