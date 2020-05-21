Тегеран, , 08:37 — REGNUM 20 мая Высший совет по правам человека Ирана объявил, что осужденная австралийка жива и здорова, а также имеет доступ ко всем медицинскими услугами и осуществлению контактов со своей семьей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Совет по правам человека отклонил заявления иностранных СМИ о том, что заключённая представительница австралийской службы безопасности совершила самоубийство в Иране.

Сообщения СМИ о ее самоубийстве вскоре были опровергнуты ее семьей в заявлении, опубликованном западными новостными агентствами. Они объявили, что австралийка находится в «добром здравии», при этом посредством дипломатических каналов с ней удалось установить связь.

Кайли Мур-Гилберт была приговорена к 10 годам тюремного заключения за шпионаж в интересах Израиля. Западные СМИ неоднократно сообщали, что Мур-Гилберт неоднократно пыталась покончить с собой в тюрьме.