Тегеран, , 08:43 — REGNUM 20 мая иранский Совет экспертов, отмечая Международный день Иерусалима, призвал исламские правительства объединиться против политики нормализации отношений с израильским оккупационным образованием и сплотиться вокруг палестинского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«День Иерусалима напоминает нам об инициативе Имама Хомейни, отца-основателя Исламской революции, проявлении силы исламской уммы в поддержку угнетенных в мире, особенно палестинцев, и выражении ненависти к угнетателям и сионистскому режиму Израиля», — говорится в заявлении.

В заявлении также сообщается:

«Исламские государства должны выступить против политики нормализации отношений с узурпаторским сионистским режимом, поддержать отважных палестинцев и ликвидировать нелегитимный режим и эту раковую опухоль из исламского мира».

Иранский народ после победы Исламской революции поставил дело освобождения Палестины на первое место среди своих целей. Иранцы каждый год устраивают демонстрации по случаю дня Иерусалима.