Таллин, , 23:56 — REGNUM Глава минобороны Эстонии Юри Луйк и его польский собрат по должности Мариуш Блащак провели видеоконференцию и обсудили влияние пандемии коронавируса на сферу национальной обороны, сообщает 20 мая пресс-служба министерства обороны Эстонии.

Луйк и Блащак сошлись во мнении, что коронавирус не ослабил российскую угрозу поэтому нельзя снижать военные расходы даже в условиях спада экономики.

В ходе обсуждения военного сотрудничества Эстонии и Польши Юри Луйк подчеркнул значимость вклада Польши в обеспечение безопасности всего прибалтийского региона.

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