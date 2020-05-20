Киев, , 23:50 — REGNUM Протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации об административно-территориальной реформе на Украине и защите прав и целостности болгарского сообщества выразил МИД Украины. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины заявил, что вопросы административно-территориального устройства Украины относятся к компетенции органов государственной власти страны. Попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны украинским ведомством было определено как «совершенно неприемлемые».

Правительство Украины запланировало проведение административно-территориальной реформы, в результате которой предполагается разделение Болградского района Одесской области на пять общин, в которых этнические болгары останутся в меньшинстве. Всего в данном районе проживает от 250 до 300 тысяч этнических болгар.

Данная реформа вызвала беспокойство у депутатов Болгарии, которые призвали своё правительство принять все меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе Украины.

На Украине же отметили, что опасения касательно влияния реформы на национальную самобытность этнических болгар являются надуманными и манипулятивными. В Киеве пояснили, что реформа будет проводиться с учётом мнения жителей Болградского района и с соблюдением украинского законодательства. В МИД Украины призвали Болгарию решить все возникшие вопросы путём конструктивного диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщало о принятии правительством Болгарии декларацию относительно некорректности административно-территориальной реформы на Украине.

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