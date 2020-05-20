Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Саммит «Группы семи» американский президент Дональд Трамп планирует провести в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, сообщила 20 мая журналистам его пресс-секретарь Кейли Макинэни.

Это произойдёт, по словам представителя главы государства, как только в США будут сняты введённые из-за пандемии санитарные ограничения.

Макинэни «Мы хотели бы провести в июне, но никаких объявлений о конкретной дате нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп написал в Twitter, что саммит G7 он хотел бы провести в очном формате. Президент США уточнил, что это крупное международное мероприятие он хотел бы провести в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США).

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