Душанбе, , 23:42 — REGNUM Медицинские пункты, больницы, поликлиники и аптеки Таджикистана должны работать бесперебойно. Такое поручение президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал министерству здравоохранения и социальной защиты населения страны в ходе прошедшей сегодня, 20 мая, встречи с медперсоналом больниц, возведенных в Душанбе для лечения пациентов с COVID-19.

Также он распорядился оперативно обеспечить эти учреждения лекарствами, медицинским оборудованием, продуктами питания и средствами личной гигиены.

Кроме того ведомство должно будет заняться организацией в каждом городе и районе страны краткосрочных курсов для подготовки врачей-инфекционистов, вирусологов и медсестёр из числа специалистов, работающих в других областях медицины.

Рахмон также поручил минздраву наладить работу медиков с инфицированными коронавирусом таджикистанцами, находящимися на домашнем лечении, с последующим тщательным контролем со стороны ведомства.

Помимо этого, профильным ведомствам Таджикистана Рахмон поручил более внимательно следить за качеством импортируемых медикаментов.