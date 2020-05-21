Приштина, 21 мая 2020, 08:35 — REGNUM 20 мая глава правительства Косово Альбин Курти заявил, что после принятия президентом Хашимом Тачи декрета о передаче мандата на формирование правительства представителю занявшей второе место на выборах Демократической лиги Косово Авдулле Хоти, спасется либо Республика, либо Тачи.
Приближается 29 мая, день, когда Конституционный суд Косово вынесет решение о том, какое правительство будет руководить Косово после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти: придет ли к власти правительство Альбина Курти, сформированное в обход выборов по инициативе президента Хашима Тачи или правительство Курти останется у власти до проведения выборов. Политическая борьба в крае обостряется.
На своей странице в социальной сети Facebook Курти обвинил Тачи в неоднократных попытках погубить косовскую Республику.
Первой попыткой политик назвал попытку Тачи заключить соглашение с Вучичем, второй — стремление ввести чрезвычайное положение в Косово на самом начальном этапе эпидемии COVID-19 в крае, третьей — инициацию вынесения вотума недоверия правительству Курти 25 марта и четвертой — публикацию декрета о передаче мандата на формирование правительства Хоти.
Выжить в этой борьбе, по словам политика, лишь кто-то один.