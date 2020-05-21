Приштина, , 08:35 — REGNUM 20 мая глава правительства Косово Альбин Курти заявил, что после принятия президентом Хашимом Тачи декрета о передаче мандата на формирование правительства представителю занявшей второе место на выборах Демократической лиги Косово Авдулле Хоти, спасется либо Республика, либо Тачи.

На своей странице в социальной сети Facebook Курти обвинил Тачи в неоднократных попытках погубить косовскую Республику.

Первой попыткой политик назвал попытку Тачи заключить соглашение с Вучичем, второй — стремление ввести чрезвычайное положение в Косово на самом начальном этапе эпидемии COVID-19 в крае, третьей — инициацию вынесения вотума недоверия правительству Курти 25 марта и четвертой — публикацию декрета о передаче мандата на формирование правительства Хоти.

Выжить в этой борьбе, по словам политика, лишь кто-то один.