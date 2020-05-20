Будапешт, , 23:14 — REGNUM Парламент Венгрии принял законопроект, который запрещает гражданам страны менять пол, указанный при рождении в документах. Западные «правозащитные» организации уже бьют тревогу и считают, что Венгрия «скатывается в Средневековье».

Напомним, что правящая в Венгрии партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном проводит консервативную политику и часто является объектом критики со стороны так называемых правозащитных организаций, которые исповедуют либеральные ценности.

Кроме того, в Венгрии с конца 80-х годов XX века наблюдается процесс депопуляции — смертность из года в год превышает рождаемость, и этот разрыв только увеличивается.

Орбан уже начал политику «семья прежде всего», которая направлена на оказание помощи традиционным семьям и рост рождаемости.

Суть нового закона в том, что в свидетельствах о рождении, заключении брака и смерти вместо слова «пол» теперь будет значиться «пол при рождении», и менять его будет нельзя. После принятия этого закона власти могут отклонить уже поступившие заявки о смене пола, хотя правозащитники отмечают, что их и так не одобряли последние два года. Законопроект ещё должен быть подписан президентом Венгрии, который является членом правящей партии и придерживается консервативных взглядов.

Однако ЛГБТ-активисты и правозащитники в один голос кричат, что этот законопроект якобы ущемляет их права.

Но в правительстве заявили, что данный закон не будет влиять на право мужчин и женщин свободно выражать и практиковать свою идентичность.

Тем не менее трансгендеры уверены, что всякий раз, когда они должны будут предоставлять официальные документы, они будут сталкиваться с дискриминацией.

Стоит отметить, что в большинстве стран Евросоюза разрешено менять официальные документы, чтобы указанная в них половая принадлежность соответствовала выбранной человеком идентичности.