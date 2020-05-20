Багдад, 20 мая 2020, 23:13 — REGNUM Член группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пойман в Ираке, передаёт 20 мая Alsumaria.
Речь идёт о террористе Абделе Насере Кардаше, который, по данным спецслужб Ирака, являлся возможным преемником ликвидированного главы этой исламистской группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Поимке, как заявили в иракских спецслужбах, способствовали данные, позволившие вычислить местонахождение террориста.
Напомним, считается, что аль-Багдади был ликвидирован 26 октября 2019 г. в Сирии. Как заявляло американское руководство, террорист сам приложил к этому руку.
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