Вашингтон, , 23:06 — REGNUM США увеличили с 14,5 млн до 15,5 млн долларов размер гуманитарной помощи Украине для противодействия эпидемии коронавируса, сообщает 20 мая посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира на более 900 миллионов долларов для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширена с уже ранее выделенных 14,5 миллионов долларов до 15,5 миллионов долларов», — сообщает украинское посольство.

По официальной информации минздрава Украины, в стране выявлено 19 230 случаев заражения коронавирусом, умерло от COVID-19 564 человека, выздоровевшими признаны 5955 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 свыше 316 тыс. человек.

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