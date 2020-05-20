Париж, , 22:58 — REGNUM Французская прокуратура потребовала перевести в Гаагу руандийского бизнесмена Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида в Руанде 1994 года, 20 мая сообщает агентство Reuters.

Суд над обвиняемым должен пройти в Аруше в Танзании, однако, прокуратура просит перевести Кабугу для предварительного заключения в тюрьму ООН в Гааге.

84-летний Кабуга, ранее арестованный во Франции, разыскивался много лет. За его «голову» была назначена награда в $5 млн.

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