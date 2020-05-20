Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM Проблема, возникшая между Израилем и Палестиной, не может быть решена в Совете Безопасности ООН, стороны должны сесть за стол переговоров, заявила американский постпред при международной ООН Кели Крафт на заседании 20 мая.

По её словам, для урегулирования палестино-израильского конфликта обе стороны должны сесть за стол переговоров.

Крафт «Этот Совет [Безопасности ООН] не может просто объявить завершение этого конфликта».

Она отметила, что СБ ООН может лишь «призывать стороны сесть за стол переговоров». Израиль и Палестина должны решить, как им достичь прогресса в урегулировании.

Американский представитель подчеркнула, что СБ ООН — это не то место, где проблема «реально будет разрешена». Она добавила, что СБ ООН, со своей стороны, должен помочь усадить стороны за стол переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что не знает, по какой причине Палестина решила выйти из соглашений с Израилем и с США.

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