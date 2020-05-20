Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Новые антииранские санкции готовятся Соединёнными Штатами в связи с доставкой нефтеналивных танкеров в Венесуэлу, пишет 20 мая Wall Street Journal.

По данным своих источников в руководящих американских кругах, целью санкций является остановка экспорта Ираном нефти в Венесуэлу и, в частности, остановка движения пяти танкеров.

В качестве одной из возможных мер против участников торговли Ирана и Венесуэлы нефтью рассматривается конфискация судов судебным способом, аргументом в суде станет нарушение Ираном американских законов.

Что касается санкций, то они рассматриваются как более мягкий вариант.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в связи с угрозами со стороны США из-за танкеров с нефтью, идущих в Венесуэлу, лично обратился к генсеку ООН Антонио Гутерришу.

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