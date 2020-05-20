Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Действие указа о введении режима чрезвычайного положения для защиты американских нефтяных компаний в Ираке продлевается ещё на год, сообщили 20 мая в пресс-службе Белого дома.

Необходимость продления действия указа объясняется тем, что в Ираке всё ещё опасно, а американцам приходится там заниматься «последовательной реконструкцией», «восстановлением и поддержанием мира и безопасности».

Кроме того, американцы в Ираке занимаются «развитием политических, административных и экономических институтов». Поскольку это всё делается с большим риском, то действие указа всё ещё актуально, отметили в Белом доме.

Напомним, указ о режиме чрезвычайного положения для защиты нефтяных компаний США в Ираке был подписан 17 лет назад.