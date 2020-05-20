Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Предстоящий саммит G7 стал одной их тем переговоров американского и французского президентов Дональда Трампа и Эммануэля Макрона 20 мая, сообщили в пресс-службе Белого дома.

По данным администрации главы Штатов, участники переговоров отметили прогресс в снятии странами ряда введённых из-за пандемии ограничений. Трамп при этом объявил, что скоро намерен созвать саммит «Группы семи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 20 мая написал в соцсети, что планирует пригласить участников саммита G7 в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид, то есть провести очные переговоры.

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