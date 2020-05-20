Тбилиси, , 20:54 — REGNUM

В Грузии в ближайшее время начнется масштабное тестирование водителей трайлеров на коронавирус, сообщил в ходе онлайн-брифинга директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

«В целевые группы мандаторного тестирования обязательно войдут водители трайлеров. Мы работаем над этим вопросом. На данном этапе ведется работа с таможенной службой и компаниями — перевозчиками грузов. Тестирование будут проходить те водители трайлеров, которые прибывают в Грузию и остаются здесь, а не транзитные водители», — пояснил Гамкрелидзе.

По его словам, это делается для снижения риска распространения коронавируса, так как в соседних странах, с которыми Грузия имеет сухопутные границы и осуществляет перевозки грузов, эпидситуация неблагоприятная.

Согласно составленной эпидемиологами схеме, ежедневно тестирование на коронавирус будут проходить 250−300 водителей трайлеров.

Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у водителя трайлера, который прибыл в Грузию из Армении. Он прошел двухнедельный карантин, после чего осуществлял внутренние перевозки в стране. Диагноз коронавируса был поставлен ему спустя почти месяц после возвращения из Армении.