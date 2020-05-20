Ковров, Владимирская область, , 20:28 — REGNUM Первый заместитель губернатора Владимирской области Сергей Шевченко 20 мая встретился с мэром Коврова Юрием Морозовым, который накануне уволил директоров семи учреждений культуры. Как сообщает ИА REGNUM, власти региона просили пересмотреть это кадровое решение, но Морозов отказался.

Администрация Владимирской области считает, что «кадровый потенциал руководителей необходимо сохранить», поэтому Морозова просили пересмотреть ситуацию с увольнением семи руководителей сферы культуры. Однако мэр Коврова повторил свои доводы о необходимости продолжения оптимизации учреждений культуры и не стал восстанавливать в должности уволенных директоров.

«В этой связи вся полнота ответственности за принятые решения в вопросах управления объектами муниципальной культуры, в соответствии с законодательством Российской Федерации, возлагается на органы местного самоуправления — в данном случае администрацию города Коврова», — говорится в сообщении областной администрации.

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