Москва, , 20:15 — REGNUM Очередным проявлением цензуры и дискриминации назвали 20 мая в МИД РФ удаление видеохостингом YouТube аккаунтов телеканала «Крым 24» и информационных агентств Anna News и News-Front.

Комментируя эти действия видеохостинга, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «Крым 24» — это один из самых популярных источников информации в Крыму. Телерадиокомпанией «Крым» освещаются самые актуальные крупные информационные поводы этого региона России.

YouTube своими действиями закрыл доступ к видеоматериалам с десятками миллионов просмотров порядка 30 тысячам подписчиков. Предлогом к удалению аккаунта было названо «нарушение правил хостинга».

При этом YouTube ничем конкретным не подтвердил, что такие нарушения были. На своё обращение телеканал ответа не получил. Сложилась неприемлемая ситуация, отмечают в российском ведомстве.

«Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке», — заявили в МИД РФ.

Российское ведомство назвало эти действия американских властей грубым нарушением международных обязательств Вашингтона по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа людей к информации. США нарушают как свободу СМИ, так и свободу выражения мнений.

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