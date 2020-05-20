Киев, , 19:59 — REGNUM В истории с разговорами Петра Порошенко и Джо Байдена всё лежит на поверхности, и разговоры о «российской провокации» — пустой трёп, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 мая, комментируя публикацию аудиозаписей переговоров экс-президента Украины и экс-вице-президента США.

Как сообщалось ранее, депутат украинского парламента Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров, которые предположительно вели Петр Порошенко (в период, когда он занимал пост президента Украины) и Джо Байден (тогда — вице-президента США). Человек, чей голос похож на голос Порошенко, отчитывается перед человеком, чей голос похож на голос Байдена, в выполнении данных ему указаний, а также просит назначить ему куратора для решения некоторых из поставленных перед ним задач. Порошенко заявил, что записи разговоров были отредактированы и что их публикация — это «пророссийская провокация».

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«В партии экс-президента Украины могут сегодня, конечно, заявлять всё что угодно, но принцип «кому выгодно» говорит в пользу существования сговора между Петром Порошенко и руководством Демократической партии США, лично бывшим вице-президентом и нынешним кандидатом в президенты США Джо Байденом. Здесь всё лежит на поверхности, и разговоры о некой «российской провокации» — это пустой трёп.

Джо Байден и его команда, включавшая его сына, беззастенчиво грабили Украину. Им мешал генеральный прокурор Виктор Шокин, и им надо было его убрать. Президент Порошенко был политически крайне слабой фигурой, с одной стороны, а с другой, — точно так же, и даже в ещё большей мере, чем американец Байден, грабил Украину и украинский народ. Ему как воздух нужна была американская поддержка, и одновременно тоже мешал неподконтрольный ему генпрокурор. Совпадение интересов тут налицо. Его и подтвердили новые факты.

Украина при Петре Порошенко сама «вовлекла себя» в избирательную кампанию в США: Киеву на прошлых американских выборах нужен был успех Хилари Клинтон и её ставленников, осуществивших переворот 2014 года. Но в высших политических сферах США судьба тех выборов была решена иначе. Сегодня порошенковцы пожинают плоды той своей плохой информированности и недальновидности.

Надеюсь, что и на этот раз попытки известных сил на Украине подыграть на выборах Демократической партии США сослужат ей и её фавориту Джо Байдену медвежью услугу.