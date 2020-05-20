Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Израиль и Палестина должны сохранить достигнутые когда-то соглашения, сообщил 20 мая журналистам американской госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя заявление палестинского президента Махмуда Аббаса о намерении отказаться выполнять обязательства по соглашениям с Израилем и с США, глава Госдепа сказал, что надеется на сохранение соглашений по безопасности.

Помпео «Не знаю, что побудило его выйти из этих соглашений».

По словам Помпео, Израиль и Палестина, отказавшись от существующих договорённостей, остаются без возможностей вести мирные переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая российский постпред при ООН Василий Небензя призвал Палестину и Израиль отказаться от каких бы то ни было односторонних шагов и не разрушать соглашения, достигнутого в Осло.

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