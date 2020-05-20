20 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Еще в марте, когда коронавирусная истерия только начиналась, Джо Байден стал безусловным фаворитом в президентских праймериз от демократов, Дональд Трамп заявил, что «украинский кейс» станет главной проблемой президентской кампании.

Андрей Ганжа, , 19:33 — REGNUM Еще в марте, когда коронавирусная истерия только начиналась, Джо Байден стал безусловным фаворитом в президентских праймериз от демократов, Дональд Трамп заявил, что «украинский кейс» станет главной проблемой президентской кампании. А именно дела бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера на Украине: «Я буду поднимать это все время, потому что не вижу никакого выхода… Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы» (из интервью Трампа ведущему Fox News Шону Хэннитиву). Демократы насторожились и начали развивать тему российского вмешательства в этот «кейс»: «Я обеспокоен тем, что в Сенате, похоже, вновь проявился интерес к продвижению этих фальшивых русских нарративов путем использования их следственных полномочий» (Адам Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей).

Флаг Украины

Пандемия несколько снизила темп республиканских действий, но до президентских выборов остается меньше полугода, так что их явно пора активировать. Что и произошло на украинском поле. Основной игрок остался там тот же — народный депутат Андрей Деркач.

13 мая он атаковал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), обвинив его директора Артема Сытника в работе на Соединенные Штаты, то есть в государственной измене, шпионаже, нарушении неприкосновенности частной жизни — всего по семи статьям Уголовного кодекса. Особо в письме отмечаются «противоправные действия по поддержке вице-президента Д. Байдена» и «дискредитация в то время кандидата в президенты США Д. Трампа». Причем направлено это письмо в адрес не только генерального прокурора Ирины Венедиктовой и ее заместителя, руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (что соответствует правилам), но и в отдел внутренних расследований Управления внутреннего контроля НАБУ старшему детективу Руслану Сафроняку.

Цель такого письма ясна. Посольство США на Украине — это «ячейка демократов» в американской внешней политике, и Деркач пытается купировать доступ демократов к самой большой базе серьезного компромата на верхний слой украинской элиты. И купировать явно в интересах республиканцев.

Потому что спустя неделю, 19 мая, он провел в агентстве «Интерфакс» большую пресс-конференцию, где «обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко», и «о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне».

Первая тема записей касалась получения «$1 миллиарда в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции». Вторая — развала парламентской коалиции в 2016 году и, наконец, третья — влияния Байдена на формирование наблюдательных советов крупных государственных предприятий.

Темы продуманы очень тщательно и с расчетом на эмоциональную реакцию: грандиозные зарплаты членов набсоветов давно раздражают украинское общественное сознание, а доклад «от Порошенко к Байдену» о том, что «мы проголосовали за 100%-ные тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%» — тоже вызывает однозначную общественную реакцию.

На Украине «пленки Деркача» вызвали оживленную и гневную виртуальную реакцию, но в реале все течет как-то вяло. Генпрокурор Венедиктова, конечно, завела дело «о госизмене», но на Порошенко их висит уже два десятка: так что новое — это не более чем «экспонат в коллекции». А вот президент Зеленский входе многочасовой пресс-конференции 20 мая как-то отмахнулся от этой темы: «К правоохранителям, к правоохранителям…»

Но вообще-то создается впечатление, что не на Украину все это и рассчитано. В преамбуле к «записям» Деркач делает ударение на том, что «первая тема — один миллиард долларов американских налогоплательщиков в обмен на сохранение схем «Бурисмы» и международной коррупции». То есть Андрей Деркач бьет по самому больному месту американского электората — по карману.

Кроме того, следует признать: американцы во имя своих интересов могут расшибить голову любому, но предпочитают делать это по правилам, в число которых не входит столь ненавидимая ими «коррупция». Даже если она маскируется словами «конфликт интересов».

И первая американская реакция уже имеет место. Не обильная, но на достаточно высоком уровне, включая The Washington Post. Правда, американские медиа, в своей массе склонные к демократам, преимущественно обсуждают вопрос: так откуда взялись записи и что они показывают?

Сам Деркач рассказал, что записи ему передали журналисты-расследователи, по словам которых, их делал лично Порошенко. Версий теперь может быть много: источник такого компромата может быть как «из-за поребрика», так и «из-за Большой Лужи». Демократическая пресса США склоняется, естественно, к «поребрику» — России. Но суть-то не в этом.

А в том, что «часть большого коррупционного пазла, который мы вместе с коллегами и депутатами, экспертами, журналистами собираем на протяжении многих месяцев» (А. Деркач), официально и авторизировано вброшена в информационное пространство, и в том, как им воспользуется Трамп.

А у него эксцесс уже заметили. Сам президент молчит, но его друг, адвокат и главный специалист по «украинскому кейсу» Руди Джулиани уже прокомментировал: «Просто верхушка айсберга». Да и сын Трампа, Дональд-младший, отреагировал в своем Твиттере (5 миллионов читателей): Yikes!!! This is not a «perfect conversation» (Хлоп !!! Это не «идеальный разговор»). И разместил фрагмент «пленок»: именно тот, где Порошенко докладывает вице-президенту США о «перевыполнении плана по тарифам», 100% вместо 75.

И вопрос в том, как республиканцы используют этот материал. Четыре года назад Трамп умел это делать. Сумеет ли сейчас? И что за это будет Украине? …