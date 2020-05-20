Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди внес на рассмотрение Cената Конгресса США законопроект о запрете размещения китайских компаний на американских биржах.

Если данный законопроект будет принят, то он ударит по более чем шести сотням китайских компаний, в том числе таким гигантам, как Alibaba, Baidu, JD.com.

Эксперты в Вашингтоне считают, что в сложившейся ситуации, когда американские власти пытаются свалить на Китай вину за новый коронавирус SARS-CoV-2, шансы на прохождение закона и отмену соглашения между регулирующими ведомствами США и Китая о листинге в Соединенных Штатах находятся на высоком уровне.