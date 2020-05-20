Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Отказаться от односторонних действий призвал Израиль и Палестину российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая 20 мая на заседании Совета Безопасности ООН.

Комментируя планы президента Палестины Махмуда Аббаса отказаться от своих обязательств по договорам с Израилем и с США, российский дипломат отметил, что это приведёт к невозможности «двугосударственного решения».

Со своей стороны Москва не видит альтернативы «двугосударственному решению», позволяющему Палестине и Израилю мирно соседствовать.

Небензя «Поэтому вновь призываем стороны отказаться от любых односторонних шагов, которые подрывают возможности такого решения».

Напомним, в 1993 году Израиль и Организация освобождения Палестины в Осло подписали соглашение о том, что арабо-израильский конфликт должен быть решён мирным путём.

Палестина признала права Израиля на существование в мире и безопасности, Израиль признал Организацию освобождения Палестины представителем палестинского народа на переговорах о мире.

Затем в сентябре тогдашний израильский премьер-министр Ицхак Рабин и председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат подписали совместную Декларацию о принципах.

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