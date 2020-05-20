Тбилиси, , 18:46 — REGNUM Любые послания из США направлены на то, чтобы Грузия достигла больших успехов, заявила в ходе видеоконференции 20 мая посол США в Грузии Келли Дегнан. Она отметила, что первые итоги своей трехмесячной работы в Тбилиси подводит в таком необычном формате, но подчеркнула, что проблем в процессе коммуникации с правительством Грузии у США нет.

Что касается тех писем и обращений, которые исходят от американских конгрессменов и сенаторов и критикуют действия грузинских властей, Дегнан пояснила, что она представляет исполнительную власть и обычно заявления других слоев власти не комментирует. В данном случае определенный комментарий все же сделала.

«Я обычно воздерживаюсь от комментирования заявлений представителей других правительственных ветвей, так как принадлежу к исполнительной власти. Но любое послание от властей США служит тому, чтобы Грузия достигла больших успехов, исполнила свои мечты, будь то создание сильного, демократического общества, экономическое благосостояние и все то, чего заслуживает грузинский народ», — заявила Дегнан.

Так как американские законодатели упрекали власти Грузии за притеснение американских компаний, прежде всего «Фронтеры», дипломат пояснила, что для всех американских инвесторов очень важно наличие в стране независимого правосудия.

«Инвесторы должны знать, что приезжают в страну, где существует надежный суд, который будет решать их споры своевременно и по принципу равноправия. Без этого инвесторы не будут вкладывать свои средства здесь и вложат их в другом месте. Поэтому и работа. т США с Грузией столько лет, чтобы достичь независимости системы правосудия», — заявила Дегнан.

Дипломат похвалила работников сферы здравоохранения Грузии, которые, по ее оценке, очень эффективно справляются с кризисом, а также напомнила о поддержке, которую США оказывают Грузии? несмотря на то, что и в США идет борьба с коронавирусом.

«В рамках этих усилий США обеспечили выделение одного миллиона долларов сфере здравоохранения (Грузии), на оказание гуманитарной и экономической помощи, дополнительно к тем суммам, которые они уже выделили различным международным и неправительственным организациям», — сообщила Дегнан.

По ее словам, все вопросы с правительством Грузии решаются в процессе широкой коммуникации и сотрудничества, особенно вопросы региональной и международной безопасности.