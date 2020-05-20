Нью-Йорк, США, , 18:35 — REGNUM Угрозы аннексии палестинских территорий Израилю следует прекратить, заявил спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному урегулированию Николай Младенов 20 мая на заседании Совета Безопасности ООН.

Младенов «Израиль должен прекратить угрозы аннексии».

Он также призвал участников ближневосточного квартета (ООН, Россия, США и Европейский союз) быть активнее в помощи организации диалога Палестины и Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Младенов, реагируя на обещание палестинского президента Махмуда Аббаса разорвать все соглашения с США и Израилем, договорился о встрече 21 мая с премьер-министром Палестины.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецкоординатор ООН встретится с премьер-министром Палестины