Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Саммит «Группы семи» может пройти в загородной резиденции президента США Дональда Трампа Кэмп-Дэвид (штат Мэриленд, США), написал глава Штатов 20 мая в Twitter.

Американский президент отметил, что встреча может пройти очно, а не по видеосвязи. Тем более, что другие страны начинают снимать карантинные меры.

Трамп «Это было бы замечательным символом для всех — нормализаци!»

Напомним, в марте Белый дом объявил, что июньский саммит G7 будет проведён в видеоформате. Причём дата «встречи» глав «Большой семёрки» сдвигалась на май или даже на апрель.