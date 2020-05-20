Москва, , 17:41 — REGNUM В Совфеде предлагают разрешить жителям России подавать заявления в полицию онлайн. Такая мера содержится в перечне предложений верхней палаты парламента по совершенствованию законодательства в связи с распространением коронавируса.

Полиция Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Вместе с тем обратиться в полицию удаленно можно уже и сейчас. Сделать это возможно на сайте МВД, а также через портал «Госуслуги».

Срок рассмотрения заявки составляет трое суток. При этом в правоохранительных органах предупреждают, что рассматриваться не будут обращения, которые содержат ненормативную лексику, угрозы в адрес должностного лица, а также те, которые не позволяют установить смысл вопроса.

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