Москва, , 17:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин полагает, что Рустам Минниханов — действующий глава Татарии — должен принять участие в очередных выборах главы республики. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Владимир Путин проводит видеоконференцию с Рустамом Миннихановым Kremlin.ru

Путин отметил, что ему известно об истечении срока полномочий Минниханова в ближайшее время. Он добавил, что Татария является лидером среди субъектов России по основным показателям.

«Это на самом деле так и есть, и всё это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — заключил глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Минниханов говорил, что не исключает своего участия в предстоящих в 2020-м году выборах главы республики. При этом он отметил, что сам себя выдвигать не может, «не имея таких полномочий». Выборы главы региона — это важный вопрос для всей республики, но сейчас необходимо сфокусироваться на отработке текущего срока полномочий.

Напомним, Минниханов, будучи в должности премьер-министра РТ, сменил на посту главы республики Минтимера Шаймиева в 2010 году, кандидатуру утвердили депутаты Госсовета региона. На выборах главы Татарии в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке в 84%.

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