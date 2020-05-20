Киев, , 17:32 — REGNUM Правительство Болгарии сегодня, 20 мая, приняло декларацию относительно некорректности административно-территориальной реформы на Украине и защиты «прав и целостности» болгарской общины в стране.

Информацию о документе приводит пресс-служба болгарского народного собрания и цитируют центральные СМИ Украины.

Сообщается, что за соответствующее заявление проголосовало 109 депутатов, против — никто, и еще 19 парламентариев воздержались.

Болгария, в частности, требует от Киева обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Болградском районе Одесской области в ходе предстоящей административно-территориальной реформы

Также в заявлении говорится, что власть должна срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства на Украине в соответствии с существующими двусторонними соглашениями, в том числе и тех, которые обеспечивают образование на болгарском языке.

Киев призывают решать проблемные вопросы «в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностям».

Заявление было «немедленно» отправлено послу Украины, но ответной реакции Киева в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первый этап административно-территориальной реформы на Украине будет завершен в последний день этого года, и все созданные объединенные территориальные громады (ОТГ) с 1 января 2021 года перейдут на прямые межбюджетные отношения. Впрочем, заявление было сделано до пандемии коронавируса, и в каком состоянии реформа сейчас — непонятно.